Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области можно получить до 25 июля включительно.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области можно получить только для жителей отдельной общины, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в Facebook на странице Путивльской Громады.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области предоставляют в городе Путивль. По 25 июля в Путивле проходит выдача продуктовых наборов, предоставляемых благотворительным фондом Global Empowerment Mission Ukraine.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области можно получить в спортивном зале Путивльского лицея № 2. Выдача будет продолжаться ежедневно с 8:00 до 12:00.

На этот раз продуктовые наборы предназначены для граждан от 65 до 69 лет.

Чтобы получить помощь, необходимо иметь при себе паспорт, а также документ, подтверждающий место жительства. В случае, если у вас ID-карта, обязательно следует предоставить выписку из реестра территориального общества.

Обращаем внимание: если вы уже получали продуктовый набор в июле как внутренне перемещенное лицо, повторная выдача этой помощи не предусмотрена.

Подчеркнем, что GEM Ukraine – это украинское направление этой организации, которое работает в партнерстве с Howard G. Buffett Foundation и другими партнерами. Организация оказывает гуманитарную и логистическую поддержку; Среди направлений - доставка продуктов, питьевой воды, средств первой необходимости, ремонт поврежденных домов, установка окон, генераторов и поддержка внутри перемещенных лиц в разных регионах Украины.

Global Empowerment Mission (GEM) – международная благотворительная организация, основанная Майклом Каппони. Она активно участвует в масштабных гуманитарных миссиях в разных странах мира, включая поддержку Украины во время полномасштабного вторжения.

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