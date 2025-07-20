Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області видають лише в окремому населеному пункті

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області надаються Римо-Католицькою Церквою за підтримки міжнародного фонду FRANZ HILF, повідомляє Politeka.net.

Про це оголосили на сторінці Римо-Католицька Церква міста Конотоп в Фейсбук.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області видають у місті Конотоп лише тим українцям, які мають інвалідність та належать до І групи. Наразі оголошено початок реєстрації на участь у програмі.

Варто зауважити, що допомога не надсилається поштою — вона видається виключно мешканцям Конотопської громади, які особисто зможуть її отримати. Тож якщо ви або ваші рідні відповідаєте критеріям, варто не зволікати з реєстрацією.

Щоб стати учасником програми, необхідно пройти попередню онлайн-реєстрацію. Заповнити анкету можна за посиланням. Місце видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області: м. Конотоп, вулиця Клубна, 72а.

Крім цього, продукти роздають також в Сумах за адресою: вулиця Харківська, 35. Але тільки тим, хто належить до малозабезпечених сімей, які офіційно перебувають на обліку в Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради. Цю гуманітарну ініціативу вдалося реалізувати завдяки підтримці міжнародної благодійної організації Global Empowerment Mission UA (GEM) у співпраці з Фондом Говарда Дж. Баффета.

Допомога надається у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумах на кожну родину. Отримати його можуть лише ті сім’ї, які станом на 1 липня 2025 року були зареєстровані в територіальній громаді та мали статус отримувачів державної соціальної допомоги.

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