Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области выдают только в отдельном населенном пункте

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области предоставляются Римско-Католической Церковью при поддержке международного фонда FRANZ HILF, сообщает Politeka.net.

Об этом объявили на странице Римско-Католическая Церковь города Конотоп в Фейсбуке .

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области выдают в Конотопе только тем украинцам, которые имеют инвалидность и принадлежат к I группе В настоящее время объявлено начало регистрации на участие в программе.

Стоит отметить, что помощь не направляется по почте — она выдается исключительно жителям общины Конотопа, которые лично смогут ее получить. Так что если вы или ваши родные отвечаете критериям, следует не медлить с регистрацией.

Чтобы стать участником программы, необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию. Заполнить анкету можно по ссылке . Место выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области: г. Конотоп, улица Клубная, 72а.

Кроме этого, продукты раздают также в Сумах по адресу: улица Харьковская, 35. Но только тем, кто принадлежит к малообеспеченным семьям, официально состоящим на учете в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета. Эта гуманитарная инициатива была реализована благодаря поддержке международной благотворительной организации Global Empowerment Mission UA (GEM) в сотрудничестве с Фондом Говарда Дж. Баффета.

Помощь оказывается в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумах на каждую семью. Получить его могут только те семьи, которые на 1 июля 2025 года были зарегистрированы в территориальной общине и имели статус получателей государственной социальной помощи.

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