Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається у розмірі 10 800 грн.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області виплачується від Агенції ООН у справах біженців в Україні, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації у Telegram.

23 липня 2025 року мешканці міста Лебедин (Лебединська ТГ), можуть отримати грошову допомогу від Агенції ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН). Адреса прийому: площа Соборна 32 (відділ культури та туризму). Години роботи: 10:30-15:30. Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області передбачена для найбільш вразливих категорій населення, що постраждали внаслідок війни.

Хто має право на допомогу

На виплати можуть претендувати:

Вимушені переселенці, які залишили свої домівки через небезпеку та наразі проживають у Кролевці;

Особи, які повернулися з-за кордону або інших регіонів не більше ніж 6 місяців тому після вимушеного виїзду з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Вимоги до учасників програми

Основною умовою для участі є відсутність аналогічної фінансової допомоги від інших організацій протягом останніх трьох місяців. Однак ця вимога не поширюється на:

Неповні родини, де один із батьків самостійно виховує дітей до 18 років або доглядає за людьми похилого віку (від 55 років);

Домогосподарства, очолювані пенсіонерами або людьми, які виховують неповнолітніх дітей;

Родини, у яких є особи з інвалідністю або тяжкими захворюваннями.

Додатково, дохід на одну особу в родині не повинен перевищувати 5 400 грн.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається у розмірі:

10 800 грн на одну особу, що охоплює тримісячний період (по 3 600 грн щомісячно). Цей розмір виплат залишається стабільним протягом останніх років і розрахований на базі прожиткового мінімуму.

Як подати заявку

Щоб долучитися до програми, необхідно записатися на прийом, який відбудеться 23 липня 2025 року та пройти в цей день реєстрацію на отримання допомоги.

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