Денежное пособие для пенсионеров в Сумской области предоставляется в размере 10 800 грн.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области выплачивается от Агентства ООН по делам беженцев в Украине, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации в Telegram.

23 июля 2025 года жители города Лебедин (Лебединская ТГ) могут получить денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН). Адрес приёма: площадь Соборная 32 (отдел культуры и туризма). Часы работы: 10:30-15:30. Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предусмотрена для наиболее уязвимых категорий населения, пострадавших в результате войны.

Кто имеет право на помощь

На выплаты могут претендовать:

Вынужденные переселенцы, которые покинули свои дома из-за опасности и проживают в Кролевце;

Лица, вернувшиеся из-за границы или других регионов не более 6 месяцев назад после вынужденного выезда с начала полномасштабного вторжения РФ.

Требования к участникам программы

Основным условием для участия является отсутствие аналогичной финансовой помощи от других организаций за последние три месяца. Однако это требование не распространяется на:

Неполные семьи, где один из родителей самостоятельно воспитывает детей до 18 лет или ухаживает за пожилыми людьми (от 55 лет);

домохозяйства, возглавляемые пенсионерами или людьми, воспитывающими несовершеннолетних детей;

Семьи, у которых есть лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Дополнительно доход на одного человека в семье не должен превышать 5 400 грн.

Денежное пособие для пенсионеров в Сумской области предоставляется в размере:

10 800 грн на одного человека, охватывающего трехмесячный период (по 3 600 грн ежемесячно). Этот размер выплат остается стабильным за последние годы и рассчитан на базе прожиточного минимума.

Как подать заявку

Чтобы присоединиться к программе, необходимо записаться на прием , который состоится 23 июля 2025 и пройти в этот день регистрацию на получение помощи.

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