Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области выплачивается от Агентства ООН по делам беженцев в Украине, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации в Telegram.
23 июля 2025 года жители города Лебедин (Лебединская ТГ) могут получить денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН). Адрес приёма: площадь Соборная 32 (отдел культуры и туризма). Часы работы: 10:30-15:30. Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предусмотрена для наиболее уязвимых категорий населения, пострадавших в результате войны.
Кто имеет право на помощь
На выплаты могут претендовать:
- Вынужденные переселенцы, которые покинули свои дома из-за опасности и проживают в Кролевце;
- Лица, вернувшиеся из-за границы или других регионов не более 6 месяцев назад после вынужденного выезда с начала полномасштабного вторжения РФ.
Требования к участникам программы
Основным условием для участия является отсутствие аналогичной финансовой помощи от других организаций за последние три месяца. Однако это требование не распространяется на:
- Неполные семьи, где один из родителей самостоятельно воспитывает детей до 18 лет или ухаживает за пожилыми людьми (от 55 лет);
- домохозяйства, возглавляемые пенсионерами или людьми, воспитывающими несовершеннолетних детей;
- Семьи, у которых есть лица с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.
Дополнительно доход на одного человека в семье не должен превышать 5 400 грн.
Денежное пособие для пенсионеров в Сумской области предоставляется в размере:
10 800 грн на одного человека, охватывающего трехмесячный период (по 3 600 грн ежемесячно). Этот размер выплат остается стабильным за последние годы и рассчитан на базе прожиточного минимума.
Как подать заявку
Чтобы присоединиться к программе, необходимо записаться на прием , который состоится 23 июля 2025 и пройти в этот день регистрацию на получение помощи.
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