Новая система оплаты проезда в Запорожье меняет привычный подход к расчету за поездки, делая передвижение общественным транспортом более удобным и быстрым, сообщает Politeka.

Теперь пассажиры могут использовать цифровую карту«Січ Загальна», оформленную через приложение EasyPay. Она подходит для всех видов городского транспорта: автобусов, троллейбусов и трамваев, обеспечивая единственный способ оплаты на любом маршруте. Стоимость карты составляет 60 гривен, а ее оформление занимает всего несколько минут.

Чтобы получить носитель, пользователь выбирает свой город в EasyPay, переходит в раздел «Транспорт», выбирает категорию «Загальна» и подтверждает покупку. Карта сразу появляется в профиле и готова к использованию.

Оплату производят сканированием QR-кода в салоне или через встроенный сканер в приложении. После подтверждения операции билет активируется на 75 минут, что позволяет производить пересадки без дополнительных затрат.

Кроме цифровой версии физический носитель можно оцифровать, добавив его в приложение. Это позволяет оплачивать поездки смартфоном без пластиковой карты. Пополнение доступно без комиссии через EasyPay, на сайте или в более чем 100 терминалах по городу.

Новая система оплаты проезда в Запорожье способствует повышению комфорта, сокращает использование наличных денег и обеспечивает более безопасный процесс посадки. Она помогает оптимизировать работу общественного транспорта, ускоряет обслуживание пассажиров и делает передвижение более прогнозируемым.

Кроме того, в Запорожской области водителям сообщили о временных ограничениях движения на отрезке автодороги Н-08 вблизи села Лукашево. Это важно учитывать при планировании поездок в общественном транспорте и личном автомобиле.

Специалисты советуют жителям города заранее загрузить приложение EasyPay, оформить карточку и ознакомиться с инструкцией по использованию, чтобы избежать трудностей во время первых поездок. Нововведение обещает сделать передвижение по Запорожью современным и удобным для всех категорий пассажиров.

