В Запорожье начался серьезный дефицит некоторых продуктов, что негативно сказывается на кошельках местных жителей.

Дефицит продуктов в Запорожье сразу сказался на полках магазинов и розничных ценах, сообщает Politeka.

Урожай меда по всей стране в 2025 году составил всего 25-35% среднеурожайного, поэтому сложился некоторый дефицит этого продукта в Запорожье. Все потому, что меда хватит только для внутреннего потребления.

Это создает серьезную нагрузку на местный рынок и заставляет пчеловодов, торговые сети и мелких продавцов искать баланс между постоянно растущим ограниченным предложением и спросом.

Глава совета директоров "Пасека 21" Сергей Шаронин проинформировал, что главными оптовыми покупателями меда остаются экспортеры.

Они скупают около трех четвертей урожая, и именно они формируют оптовую цену. И важно отметить, что он практически не зависит от наличия меда в Украине.

Именно поэтому внутренний рынок страдает дефицитом продуктов, в частности меда, в Запорожье. Магазины не всегда успевают подстроиться под изменения оптовых расценок и покупатели могут сталкиваться с отсутствием товара на полках.

Еще одним каналом поставки являются фасовщики, реализующие продукцию через розничные сети под собственным брендом или брендом супермаркетов.

Однако доля товаров, попадающих в супермаркеты, составляет лишь 3-4% от урожая, поэтому его наличие в продаже не влияет на оптовую стоимость и часто не отражает реальную рыночную ситуацию. Поэтому данный товар может исчезать с полок даже тогда, когда его оптовая стоимость повышается.

