Дефіцит продуктів у Запоріжжі може поширитись й на інші овочі, чутливі до сезонних змін.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі цього сезону особливо відчутний на білоголовій капусті, попит на яку залишається стабільно високим у різні пори року, повідомляє Politeka.

Місцеві торгові точки повідомляють про обмежену пропозицію та підвищення цін.

Аналітики пояснюють, що основні причини нестачі — несприятливі погодні умови та зменшення посівних площ через минулорічні низькі закупівельні тарифи. Додатково проблеми створили обмежені можливості для довготривалого зберігання, через що частина врожаю втратила якість до виходу на ринок.

Протягом 2025 року спостерігалися коливання цін: осіннє здешевлення змінилося очікуванням зимового подорожчання через невелику кількість придатної продукції. Через це зростає ризик, що дефіцит продуктів у Запоріжжі пошириться й на інші овочі, чутливі до сезонних змін.

Економісти зазначають, що ринок працює циклічно: високі ціни стимулюють виробників збільшувати посіви, що знижує вартість наступного сезону, тоді як низькі прибутки призводять до скорочення виробництва й нового подорожчання. Цей механізм регулярно впливає на стабільність постачання.

Для вирівнювання ситуації експерти радять модернізувати технології вирощування, розвивати сучасні сховища та покращувати логістику. Це дозволить зберігати більший обсяг врожаю й підтримувати баланс на ринку.

Мешканцям міста рекомендують уважно стежити за змінами вартості та формувати невеликі запаси завчасно. Такий підхід допоможе уникнути нестачі овочів у пікові періоди та забезпечить стабільний доступ до якісної продукції протягом усього сезону.

Джерело: AgroWeek.

