Стартував прийом заявок на державну грошову допомогу для ВПО у Одеській області, проте отримати фінансування зможуть не всі переселенці, повідомляють у Politeka.

Міністерство соціальної політики оголосило про запуск програми житлових ваучерів, спрямованої на підтримку громадян, які були змушені залишити свої домівки через тимчасову окупацію територій.

Уряд ухвалив рішення виділити переселенцям спеціальні ваучери на суму 2 мільйони гривень, що можна використати на придбання житла, будівництво або оформлення іпотеки.

Подача заявок розпочалася 1 грудня 2025 року. Механізм спрямований на ВПО, які не мають власного житла на підконтрольній Україні території та чиї домівки залишилися на окупованих землях.

На першому етапі програма доступна лише для двох категорій: учасників бойових дій і людей з інвалідністю, отриманою під час війни. Обов’язковою умовою є підтверджене проживання на тимчасово окупованих територіях та відсутність раніше отриманої допомоги.

Подати заявку на грошову допомогу для ВПО у Одеській області можна через портал Дія. Система автоматично підтягує необхідні дані, а розгляд документів триватиме до 30 днів.

Щоб оформити заявку, потрібно оновити застосунок Дія, перейти в розділ «Сервіси», обрати пункт «Послуги для ВПО – Заява на житловий ваучер», підтвердити склад сім’ї, отримати згоду чоловіка або дружини, заповнити анкету, підписати її за допомогою Дія.Підпис та надіслати на розгляд.

У разі схвалення заявник отримає житловий ваучер, яким можна скористатися протягом п’яти років. Житло, придбане за ваучерні кошти, у цей період не можна продавати або переоформлювати на інших осіб.

Міністерство соціальної політики повідомило, що деталі початку виплат буде оприлюднено додатково.

