Стартовал прием заявок на государственную денежную помощь для ВПЛ в Одесской области, однако получить финансирование смогут не все переселенцы, сообщают в Politeka.

Министерство социальной политики объявило о запуске программы жилых ваучеров, направленной на поддержку граждан, вынужденных покинуть свои дома из-за временной оккупации территорий.

Правительство приняло решение выделить переселенцам специальные ваучеры на сумму 2 миллиона гривен, которые можно использовать на приобретение жилья, строительство или оформление ипотеки.

Подача заявок началась 1 декабря 2025 года. Механизм направлен на ВПЛ, у которых нет собственного жилья на подконтрольной Украине территории и чьи дома остались на оккупированных землях.

На первом этапе программа доступна только двум категориям: участникам боевых действий и людям с инвалидностью, полученной во время войны. Обязательным условием есть подтвержденное проживание на временно оккупированных территориях и отсутствие ранее полученной помощи.

Подать заявку на денежную помощь для ВПЛ в Одесской области можно через портал Действие. Система автоматически подтягивает необходимые данные, а рассмотрение документов будет продолжаться до 30 дней.

Чтобы оформить заявку, нужно обновить приложение Действие, перейти в раздел «Сервисы», выбрать пункт «Услуги для ВПЛ – Заявление на жилищный ваучер», подтвердить состав семьи, получить согласие мужа или жены, заполнить анкету, подписать ее с помощью Дія. Подпись и отправить на рассмотрение.

В случае одобрения заявитель получит жилищный ваучер, которым можно воспользоваться в течение пяти лет. Жилье, приобретенное на ваучерные средства, в этот период нельзя продавать или переоформлять на других лиц.

Министерство социальной политики сообщило, что детали начала выплат будут обнародованы дополнительно.

