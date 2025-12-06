В Одесской области зафиксирован новый этап подорожания продуктов, что оказало большое влияние на стоимость основных товаров в супермаркетах, сообщает Politeka.

Больше всего изменения затронули овощи, бакалею и молочную продукцию, которые традиционно пользуются высоким спросом среди жителей.

Рис круглый в этом месяце продается в среднем по 58,52 грн за килограмм. В разных сетях цены отличаются: Metro и Auchan предлагают 48,90 и 49,90, Megamarket – 55,30, Novus – 79,99. По сравнению с ноябрем, средняя стоимость выросла на 1,25, демонстрируя постепенное повышение цен на крупы.

Помидоры сливки сейчас стоят в среднем 143,43 грн за килограмм. Дешевле всего овощи можно приобрести в Auchan – 115, самое дорогое – в Megamarket, где килограмм продают за 186,30. За месяц средняя цена выросла на 15,57 из-за сезонного дефицита и повышенного спроса на свежие овощи.

Молочные сливки Простонаше 10% в упаковке 200 мл оцениваются примерно в 37,86 грн. Самые низкие цены зафиксированы у Metro и Novus – 35,90 и 35,99, а Megamarket предлагает 41,70. В месяц средняя цена повысилась на 1,18, что отражает колебания стоимости сырья и рыночные тенденции молочной продукции.

Аналитики советуют обращать внимание на акционные предложения, покупать товары в крупных упаковках и выбирать альтернативные виды круп и сезонные овощи, чтобы экономить без потери пищевой ценности.

Рост цен на основные продукты остается актуальным для семейных бюджетов. Отслеживание подорожания продуктов в Одесской области помогает планировать покупки и принимать решение при формировании ежедневных расходов.

