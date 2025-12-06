График отключения света на 7 декабря в Полтавской области позволяет планировать день без значительных неудобств.

График отключения света на 7 декабря в Полтавской области обнародован для населения, пользующегося электроснабжением в нескольких общинах, сообщает Politeka.

Плановые работы проводятся в рамках капитальных ремонтов и инвестиционной программы АО «Полтаваоблэнерго», позволяющей поддерживать надежность сетей и предотвращать аварийные отключения.

В Новосанжарском поселковом территориальном обществе Полтавского района обесточивание запланировано с 08:00 до 19:00 в селе Зачепиловка. Во время ремонтных работ временно могут остаться без света жители улиц 8 Марта, Городной, Заводская, Мира, Огородной, Песчаная, Полевая, Шевченко и Школьная. Причиной перерывов является выполнение работ по годовой программе технического обслуживания сетей, которая предусматривает замену и модернизацию оборудования.

В Чернухинской территориальной общине Лубенского района временные перебои будут касаться села Вороньки. Здесь электроэнергию будут отключать с 08:30 до 16:30 на улицах Бригадная, Буденная, Лесная, Перелета, Сергея Сердюки и Туряновская. Работы выполняются согласно инвестиционной программе ОСР, которая предусматривает обновление трансформаторных пунктов и линий электропередачи для повышения стабильности питания.

Жителям рекомендуют заранее подготовиться к временным перерывам в поставках электроэнергии: зарядить мобильные устройства, проверить работу бытовой техники и по возможности перенести критически важные процессы на другое время. Также целесообразно следить за обновлениями на сайте АО «Полтаваоблэнерго», где публикуют уточнения по графикам и возможным изменениям в режиме отключений.

Таким образом график отключения света на 7 декабря в Полтавской области позволяет планировать день без значительных неудобств и обеспечивает прозрачность работы энергокомпании для потребителей.

