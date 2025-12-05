Зафиксировано подорожание продуктов в Полтавской области, что существенно влияет на ежедневные расходы местных жителей, сообщает Politeka.

Информацию подтверждает портал Минфина.

Наибольший рост наблюдается среди овощей, бакалеи и молочной продукции, пользующейся стабильным спросом.

Средняя цена на помидоры слива достигла 145,07 грн за килограмм. Самый доступный вариант предлагает Auchan – 119,90, в Megamarket килограмм стоит 186,30, а Novus – 129 гривен. По сравнению с ноябрем среднее повышение составило 17,20, что обусловлено сезонным дефицитом и высоким спросом на свежие овощи.

Вермишель короткая остается относительно стабильной – средняя цена 29,79 грн. за килограмм. В Novus продукт продают по той же сумме, что и раньше. За месяц рост составил всего 0,90, что свидетельствует о стабильности цен на бакалею.

Молочные изделия тоже подорожали. Сметана Просто наше 20% объемом 340 граммов теперь стоит в среднем 68,01 грн. Самая низкая цена зафиксирована у Metro – 63,44, Megamarket и Novus предлагают по 70,30 грн. месяц расходы на продукт выросли на 9,60, что связано с удорожанием сырья и логистики.

Аналитики объясняют, что подорожание продуктов в Полтавской области вызвано сочетанием сезонных колебаний, транспортных расходов и экономических факторов. Жителям советуют сравнивать цены в разных сетях, обращать внимание на акции и выбирать альтернативные продукты, позволяющие экономить без ущерба качеству.

Регулярный мониторинг цен помогает семьям планировать закупки и оптимизировать бюджет. Даже небольшое повышение стоимости товаров заметно ощущается при еженедельных покупках, поэтому внимательное отслеживание динамики необходимо.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что сильно выросло в цене.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: что необходимо для получения.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на отопление в Полтавской области: как оно повлияет на домохозяйства.