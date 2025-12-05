Денежное пособие от ООН в Полтавской области доступно украинцам, однако важно внимательно проверять источники информации, чтобы не стать жертвой мошеннических схем, сообщает Politeka.net.
Ниже подробно указано, кто может претендовать на выплаты, какие документы необходимы и как защитить себя.
Кто имеет право на получение
Финансовая поддержка предоставляется гражданам, относящимся к одной из следующих категорий:
1. Внутри перемещенные лица
- особенно те, кто получил статус ВПЛ в течение последних шести месяцев.
2. Украинцы, вернувшиеся из-за границы
- после вынужденной эвакуации они могут обратиться за помощью сразу после возвращения в Украину.
Кандидат также должен входить в одну из определенных социальных групп:
- Неполная семья с ребенком и лицом от 55 лет
Пример: мама, ребенок 5 лет и бабушка.
- Семья с одним или несколькими пожилыми людьми, или пожилой человек с ребенком
Пример: бабушка и десятилетний внук.
- Семья, где есть люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями
Пример: мама, пятилетний ребенок и отец с инвалидностью.
Финансовые критерии
Чтобы получить выплаты, домохозяйство должно отвечать следующим требованиям:
- не получало помощь от УВКБ ООН или других организаций за последние три месяца;
- средний месячный доход на одного члена семьи составляет менее 6300 гривен.
Необходимые документы
- Для оформления заявки необходимо подать:
- паспорт гражданина Украины,
- ИНН,
- справку ВПЛ,
- IBAN гривневого счета главного заявителя.
- При необходимости могут потребоваться:
- свидетельство о рождении ребенка,
- документы об опекунстве,
- медицинское заключение по инвалидности или хронической болезни.
Как выплачивается
Денежная поддержка от ООН в Полтавской области обычно поступает одной суммой за три месяца на счет главы домохозяйства. Предусмотрено несколько вариантов получения:
- На банковский счет — при указании IBAN при регистрации.
- Наличными через Western Union — заявитель получает SMS с кодом MTCN и может получить средства в любом отделении в течение 20 дней.
- На цифровой кошелек — если у пользователя есть соответствующий электронный инструмент.
Как не попасть на крючок мошенников
Мошенники активно используют тему гуманитарной помощи, создавая фейковые страницы, объявления и предлагая «помощь в оформлении» за деньги. Часто они давят на людей, придумывая вымышленные сроки окончания регистрации.
Чтобы избежать опасности:
- проверяйте информацию только на официальных источниках;
- не передавайте CVV-коды, данные карт или SMS-коды никому;
- не переходите по подозрительным ссылкам и не загружайте неизвестные приложения.
Источник: epravda.com.ua.
