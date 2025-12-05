Денежная поддержка от ООН в Полтавской области обычно поступает одной суммой за три месяца.

Денежное пособие от ООН в Полтавской области доступно украинцам, однако важно внимательно проверять источники информации, чтобы не стать жертвой мошеннических схем, сообщает Politeka.net.

Ниже подробно указано, кто может претендовать на выплаты, какие документы необходимы и как защитить себя.

Кто имеет право на получение

Финансовая поддержка предоставляется гражданам, относящимся к одной из следующих категорий:

1. Внутри перемещенные лица

особенно те, кто получил статус ВПЛ в течение последних шести месяцев.

2. Украинцы, вернувшиеся из-за границы

после вынужденной эвакуации они могут обратиться за помощью сразу после возвращения в Украину.

Кандидат также должен входить в одну из определенных социальных групп:

Неполная семья с ребенком и лицом от 55 лет

Пример: мама, ребенок 5 лет и бабушка.

Семья с одним или несколькими пожилыми людьми, или пожилой человек с ребенком

Пример: бабушка и десятилетний внук.

Семья, где есть люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями

Пример: мама, пятилетний ребенок и отец с инвалидностью.

Финансовые критерии

Чтобы получить выплаты, домохозяйство должно отвечать следующим требованиям:

не получало помощь от УВКБ ООН или других организаций за последние три месяца;

средний месячный доход на одного члена семьи составляет менее 6300 гривен.

Необходимые документы

Для оформления заявки необходимо подать:

паспорт гражданина Украины,

ИНН,

справку ВПЛ,

IBAN гривневого счета главного заявителя.

При необходимости могут потребоваться:

свидетельство о рождении ребенка,

документы об опекунстве,

медицинское заключение по инвалидности или хронической болезни.

Как выплачивается

Денежная поддержка от ООН в Полтавской области обычно поступает одной суммой за три месяца на счет главы домохозяйства. Предусмотрено несколько вариантов получения:

На банковский счет — при указании IBAN при регистрации.

Наличными через Western Union — заявитель получает SMS с кодом MTCN и может получить средства в любом отделении в течение 20 дней.

На цифровой кошелек — если у пользователя есть соответствующий электронный инструмент.

Как не попасть на крючок мошенников

Мошенники активно используют тему гуманитарной помощи, создавая фейковые страницы, объявления и предлагая «помощь в оформлении» за деньги. Часто они давят на людей, придумывая вымышленные сроки окончания регистрации.

Чтобы избежать опасности:

проверяйте информацию только на официальных источниках;

не передавайте CVV-коды, данные карт или SMS-коды никому;

не переходите по подозрительным ссылкам и не загружайте неизвестные приложения.

