Подорожание в Днепропетровской области фиксируют магазины, аналитические службы и среднемесячные расчеты, сообщает Politeka.

Местные эксперты объясняют тенденцию сезонными колебаниями, изменениями курса национальной валюты и повышением логистических расходов.

Среди основных категорий товаров наиболее заметный рост наблюдается на овощах. Огурцы гладкие (1 кг) подорожали в среднем с 80,49 до 174,90 грн. Самые высокие цены зафиксированы в Megamarket, самые низкие – раньше были у Auchan и Metro.

Бакалейные продукты показывают более постепенное повышение стоимости. К примеру, гречка в сетях Auchan, Metro, Novus и Megamarket колеблется от 38,30 до 56,20 грн за килограмм. Среднее удорожание с 40,88 до 43,57 составляет 1,74.

Молочные изделия тоже выросли, но медленнее. Сливки «Простонаше» 10% (200 мл) теперь стоят в среднем 37,22 грн. против 36,14 гривен в октябре. В Megamarket цена доходит до 40, а в Metro и Novus – около 36.

Кроме того, повышение стоимости коснулось свежих фруктов. Яблоки сорта "Гала" выросли от 32 до 41 грн за килограмм, а бананы - с 46 до 52 грн. Аналитики отмечают, что эти колебания частично связаны с сезонным сокращением предложения и изменениями логистики.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области повлияло на покупательную способность семей: наибольший удар пришелся на овощи и фрукты, в то время как бакалея и молочные товары росли постепенно. Местным жителям советуют планировать покупки заранее, сравнивать цены в разных сетях и внимательно отслеживать расценки, чтобы снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет.

Источник: Мінфін

