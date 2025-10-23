Дефицит продуктов в Днепропетровской области в 2025 году оказал существенное влияние на жителей региона, усложнив доступ к базовым товарам, сообщает Politeka.

Больше всего выросли цены на молочную продукцию: литр молока стоит около 39–45 гривен, а 180-граммовая пачка сливочного масла даже по акции стартует от 73,70 грн. Эксперт «Инфагро» Максим Фастеев объясняет, что, несмотря на увеличение поставок сырья, высокий спрос на жиры и белок удерживает цену стабильно высокой.

Дополнительно ситуацию усложнило сокращение европейских заказов на украинское масло. Первоначальная квота действовала до конца июля, однако часть поставок длилась еще несколько недель, что повысило внутреннее предложение и несколько стабилизировало рынок. Производители вынуждены корректировать стратегии продаж из-за сохранения напряженности.

Сезонное падение надоев и скопление запасов также повлияли на цена. В августе средняя цена молока составила 41,5 грн. за литр, а масло подскочило с 78 грн. за 200 г до 102 грн. Органические и фермерские товары стоят на 10–20% дороже.

Экономист Олег Пендзин отмечает, что высокие тарифы связаны с сокращением хозяйств, уменьшением поголовья коров и ростом затрат на корма и энергию.

«Меньше коров означает меньше молока, поэтому цены будут оставаться высокими до конца осени 2025 года. Без государственной поддержки и доступных кредитов возможно дополнительное повышение на 5–7%» , — подчеркивает он.

Объединение фермеров может частично снизить давление на рынок, но только временно.

Потребителям советуют планировать закупки заранее и пользоваться акциями. Дефицит продуктов в Днепропетровской области остается серьезной проблемой, заставляя население адаптироваться к новым условиям и выбирать оптимальные способы приобретения товаров.

Источник: Фокус

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.