Початок опалювального сезону 2025 у Дніпропетровській області у місті Самар визначатиметься місцевою владою, а не датою 1 листопада, як помилково повідомляли деякі джерела, повідомляє Politeka.

Міський голова Сергій Рєзнік пояснив, що урядова постанова лише продовжує дію фіксованих цін на газ для населення та виробників електроенергії до 31 березня 2026 року. У документі цей період названо “опалювальним”, однак це технічний термін і не означає фактичне включення батарей у житлових будинках.

За словами мера, тарифи для мешканців Самара залишаються незмінними, на рівні 2018 року, а рішення про старт подачі тепла ухвалює громада. Важливими факторами для запуску опалювального сезону є температурні показники та наявність енергоресурсів на державному рівні. На сьогодні жодної затримки або скасування опалення немає: система теплопостачання міста повністю підготовлена, котельні та мережі знаходяться у робочому стані, готові до початку подачі тепла.

Водночас стабільний запуск залежить від розрахунків мешканців за спожиту теплову енергію. На даний момент борг населення становить близько 44 мільйонів гривень, і без його погашення місто не зможе закуповувати газ для безперебійної роботи котелень. Мер наголосив на необхідності відповідального ставлення до оплати послуг, щоб уникнути перебоїв та забезпечити комфортну температуру у будинках під час опалювального сезону.

Остаточну дату початку опалювального періоду в Самару буде повідомлено додатково, тож мешканцям рекомендують слідкувати за офіційними джерелами інформації. Місцева влада наголошує, що запуск опалення відбуватиметься своєчасно та в повному обсязі, як тільки будуть дотримані всі умови для стабільної роботи системи.

Початок опалювального сезону 2025 у Дніпропетровській області залежить від органів самоврядування, технічної готовності мереж і своєчасної оплати спожитого тепла.

Джерело: Дніпро Регіон

