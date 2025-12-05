У зв’язку з проведенням аварійного ремонту трамвайної колії вводять новий графік руху транспорту в Дніпрі.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі буде діяти кілька днів, місцевим жителям та гостям міста варто ознайомитись зі змінами, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури.

У Дніпрі тимчасово змінять маршрути громадського транспорту у зв’язку з проведенням аварійного ремонту трамвайної колії на перехресті вулиці Січеславської Набережної та вулиці Княгині Ольги. Про це повідомили у профільних міських службах.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі діятиме у період з 10:00 5 грудня до 17:00 7 грудня 2025 року.

Трамваї №12 та №17 упродовж зазначеного часу прямуватимуть у напрямку площі Старомостової в об’їзд — через вулицю Вокзальну. При цьому вони тимчасово не курсуватимуть до Річкового вокзалу.

Важливо, що посадка і висадка пасажирів на зупинці площа Старомостова буде організована навпроти місця, де зазвичай зупиняються тролейбуси №3 та №15. Така зміна покликана забезпечити безперервність транспортного сполучення та мінімізувати незручності для пасажирів.

Для покращення логістики та підвищення комфорту жителів міста введено дві нові тимчасові зупинки:

Перша з них — вул. Вокзальна — буде облаштована безпосередньо перед перехрестям вулиць Княгині Ольги та Вокзальної.

Друга — вул. Пастера — розташовуватиметься перед перехрестям вулиці Пастера та проспекту Дмитра Яворницького. Ці зупинки дозволять пасажирам зручніше змінювати напрямок руху та швидше діставатися потрібних районів.

Зміни також торкнулися маршруту трамвая №19. На час ремонту його рух буде обмежено: трамвай курсуватиме лише до площі Десантників, що розташована поблизу Старого мосту.

Зупинку на площі Старомостовій він здійснюватиме не у звичному місці, а перед перехрестям вул. Пастера та Князя Ярослава Мудрого. Така схема дасть змогу уникнути ділянки, де проводяться аварійні роботи.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: хто з переселенців може звернутись по допомогу.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпрі: наскільки критичною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області: що робити, якщо виплати перестали надходити.