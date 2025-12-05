Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах включає компенсації за зруйновані будинки та фінансову підтримку.

Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах вже надходить до внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло через бойові дії та потребують соціальної підтримки, повідомляє Politeka.

Місцева влада організовує тимчасове житло та супровід для пенсіонерів і маломобільних громадян. Модульне містечко забезпечує безпечні умови проживання та стабілізоване повсякденне життя.

Для оформлення необхідно звернутися до Департаменту соціального захисту населення та подати паспорт, ідентифікаційний код і довідку ВПО. Сім’ї заповнюють спільну заявку, вказуючи всіх членів домогосподарства. Подати документи можна за адресою: вул. Харківська, 35, робоче місце №15. Працівники допомагають підготувати пакет та пояснюють порядок оформлення.

Крім житла, гуманітарна допомога для ВПО у Сумах включає компенсації за зруйновані будинки та фінансову підтримку для оплати оренди, що дозволяє повернутися до звичного ритму життя.

Ініціатива допомагає літнім громадянам упевненіше справлятися з повсякденними потребами в складний період та отримати необхідні ресурси для стабільності та безпеки.

Також, у Сумській області люди також можуть отримати грошову підтримку.

Як і раніше, право на отримання фіндопомоги мають ветерани, чиї домівки були зруйновані чи пошкоджені через бойові дії або залишилося на тимчасово окупованих територіях. Ця категорія громадян також може скористатися компенсацією для оренди нового житла у безпечних регіонах.

Надається підтримка на строк до шести місяців. Після завершення цього періоду питання щодо подальшого продовження виплат може розглядатися індивідуально залежно від ситуації.

