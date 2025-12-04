Дефіцит продуктів у Харківській області продовжує чинити тиск на ринок.

Дефіцит продуктів у Харківській області цього сезону став особливо помітним через скорочення обсягів капусти, повідомляють аналітики ринку, повідомляє Politeka.

За їхніми даними, погодні коливання та обмежені можливості для тривалого зберігання овочів значно вплинули на врожайність.

Експерти зазначають, що більша частина продукції не відповідає вимогам до довгого зберігання, що скорочує доступну пропозицію та підвищує вартість. Місцеві фермери намагаються компенсувати втрати, розширюючи площі посівів, однак проблеми зі сховищами нівелюють ці зусилля.

Фахівці наголошують, що Дефіцит продуктів у Харківській області продовжує чинити тиск на ринок, створюючи умови для подальшого здорожчання в зимовий та весняний періоди. Населення стикається з обмеженим асортиментом і змушене планувати покупки завчасно.

Ринок капусти залишається циклічним: прибуткові сезони стимулюють розширення виробництва, а роки з низькими прибутками змушують фермерів скорочувати площі, що знову формує дефіцит. Експерти радять розвивати сучасні технології вирощування та збільшувати кількість овочесховищ, щоб стабілізувати ринок.

Крім того, у Харківській області також повідомляли про дефіцит хліба.

Аналітики також відзначають, що структура посівів і дії аграріїв формують додатковий ризик подорожчання борошна. Уже зараз обмежені запаси продовольчої пшениці визначають роботу підприємств та стають чинником цінових коливань. Це становить загрозу продовольчій безпеці держави та підвищує ризик дефіциту базових продуктів.

