ДТЕК попереджає мешканців Одеської області про додаткові графіки відключення світла тривалістю 11-12 годин на пʼятницю, 5 грудня 2025 року.

У деяких населених пунктах Одеської області в пʼятницю, 5 грудня 2025 року, діятимуть додаткові локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема АТ "ДТЕК Одеські електромережі" попереджає про планові профілактичні роботи в електромережах Василівської сільської територіальної громади, заплановані на 5 грудня, через які там застосують спеціальні графіки відключення світла.

За даними енергетиків, з 8:00 до 20:00 без електроенергії частково залишаться мешканці села Калчева, які проживають у будинках по вулицях Бундєва Мінко, Касапська, Миру, Лісова, Молодіжна, Пушкіна, Садова, Спортивна, Степова, Центральна, Чкалова, Шкільна та провулку Бессарабський, пише Politeka.

Також додаткові знеструмлення в пʼятницю запланували в межах Болградської міської територіальної громади. Там так само з 8:00 до 20:00 обмеження електропостачання діятимуть у селі Залізничне по вул. Бессарабська, Захисників України, Костянтина Карагеза, Макляка, Шкільна, Покровська.

Крім того, графіки відключення світла в Одеській області 5 грудня також торкнуться Петровірівської громади – з 8:00 до 19:00 без електропостачання залишаться мешканці сіл Петровірівка (Центральна, Вишнева, Волошкова, Затишна, Івана Франка, Куяльницька) та Лозоватівка (Центральна).

