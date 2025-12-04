Міська влада закликає водіїв і пішоходів завчасно планувати свій маршрут через обмеження руху в Дніпрі та бути уважними в зоні проведення робіт.

Планується обмеження руху в Дніпрі через масштабні роботи, які триватмуть на окремій ділянці доріг міста, повідомляє Politeka.net.

Про це стало відомо з проєкту розпорядження міського голови, оприлюдненого на сайті Дніпровської міської ради.

На Січеславській Набережній планують тимчасово звузити проїзну частину та часткове обмеження руху в Дніпрі у зв’язку з аварійними роботами на трамвайній колії. Ремонтні заходи заплановані на період з 10:00 п’ятого грудня до 23:30 дев’ятого грудня.

У межах запланованих робіт на відрізку, що розташований поруч із перехрестям Січеславської Набережної та вулиці Княгині Ольги, передбачено кілька важливих змін в організації дорожнього руху та пішохідних зон.

Зокрема, проїзну частину буде звужено, а тротуари тимчасово перекрито. На місці працюватимуть комунальні бригади, які встановлять необхідну огорожу, сигнальне освітлення та тимчасові дорожні знаки. Також облаштують альтернативні та безпечні маршрути для пересування пішоходів.

За інформацією фахівців, аварійна ділянка трамвайної лінії потребує негайного втручання, тож ремонтні роботи виконуватимуться у максимально стислі терміни.

Зміни торкнуться і руху громадського транспорту. На час реконструкції ділянки колії тимчасово скоригують маршрути одразу трьох трамвайних напрямків.

Маршрут номер 19 курсуватиме лише до площі Десантників і не їхатиме далі звичним шляхом. Маршрути номер 12 та номер 17 у напрямку площі Старомостової скерують в об’їзд, через вулицю Вокзальну, що дозволить забезпечити безперервність перевезень попри ремонтні обмеження.

Міська влада закликає водіїв і пішоходів завчасно планувати свій маршрут та бути уважними в зоні проведення робіт.

