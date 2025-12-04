Городские власти призывают водителей и пешеходов заблаговременно планировать свой маршрут из-за ограничения движения в Днепре и быть внимательными в зоне проведения работ.

Планируется ограничение движения в Днепре из-за масштабных работ, которые пройдут на отдельном участке дорог города, сообщает Politeka.net.

Об этом стало известно из проекта распоряжения городского головы, обнародованного на сайте Днепровского городского совета.

На Сечеславской Набережной планируется временно сузить проезжую часть и частичное ограничение движения в Днепре в связи с аварийными работами на трамвайном пути. Ремонтные мероприятия запланированы на период с 10:00 пятого декабря до 23:30 девятого декабря.

В рамках планируемых работ на отрезке, расположенном рядом с перекрестком Сичеславской Набережной и улицы Княгини Ольги, предусмотрено несколько важных изменений в организации дорожного движения и пешеходных зон.

В частности, проезжая часть будет сужена, а тротуары временно перекрыты. На месте будут работать коммунальные бригады, которые установят необходимое ограждение, сигнальное освещение и временные дорожные знаки. Также обустроят альтернативные и безопасные маршруты для передвижения пешеходов.

По информации специалистов, аварийный участок трамвайной линии нуждается в немедленном вмешательстве, поэтому ремонтные работы будут выполняться в максимально сжатые сроки.

Изменения коснутся и движения общественного транспорта. На время реконструкции участка пути временно скорректируют маршруты сразу трех трамвайных направлений.

Маршрут номер 19 будет курсировать только до площади Десантников и не будет ехать дальше по привычному пути. Маршруты номер 12 и номер 17 в направлении площади Старомостовой направят в объезд через улицу Вокзальную, что позволит обеспечить непрерывность перевозок, несмотря на ремонтные ограничения.

Городские власти призывают водителей и пешеходов заблаговременно планировать свой маршрут и быть внимательными в зоне проведения работ.

