В Харькове продолжается социальная инициатива, направленная на поддержку доноров крови, в ее пределах ВПЛ и сдающие кровь пенсионеры получают бесплатные продуктовые наборы, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда "Кинза Харьков".

Каждую пятницу все желающие доноры могут получить продуктовые наборы от Благотворительного фонда «Кинза Харьков». Эта акция призвана выразить благодарность людям, которые своей добротой и неравнодушием ежедневно спасают жизнь других.

Организаторы подчеркивают, что эти продуктовые наборы — не просто материальная поддержка, а прежде всего, возможность поблагодарить доноров за их бесценную миссию. Каждый набор является символом благодарности и поддержки, ведь доноры – это люди, благодаря которым появляется шанс на жизнь в самых сложных ситуациях.

Получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно только после предварительной регистрации.

Для этого необходимо заполнить онлайн-форму, размещенную по специальной ссылке. После обработки заявок представители фонда свяжутся с каждым участником и согласуют время выдачи свертков. После обработки заявок представители фонда свяжутся с каждым участником, как только появится возможность передать продуктовые наборы.

Чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ или пенсионеров в Харькове, нужно иметь при себе оригинал или копию справки о сдаче крови, паспорт гражданина Украины и идентификационный код (РНОКПП). Продукты выдают лично донору, подтвердившему участие в программе.

Следует отметить, что в программе могут принять участие украинцы, которым не противопоказано сдавать кровь из-за ряда заболеваний.

