У Харкові триває соціальна ініціатива, спрямована на підтримку донорів крові, у її межах ВПО та пенсіонери, які здають кров, отримують безкоштовні продуктові набори, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні благодійного фонду "Кінза Харків".

Щоп’ятниці всі охочі донори мають змогу отримати продуктові набори від Благодійного фонду «Кінза Харків». Ця акція покликана висловити вдячність людям, які своєю добротою та небайдужістю щодня рятують життя інших.

Організатори наголошують, що ці продуктові набори — не просто матеріальна підтримка, а передусім можливість подякувати донорам за їхню безцінну місію. Кожен набір є символом вдячності та підтримки, адже донори — це люди, завдяки яким з’являється шанс на життя у найскладніших ситуаціях.

Отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові можна лише після попередньої реєстрації.

Для цього необхідно заповнити онлайн-форму, розміщену за спеціальним посиланням. Після обробки заявок представники фонду зв’яжуться з кожним учасником та узгодять час видачі пакунків. Після опрацювання заявок представники фонду зв’яжуться з кожним учасником, щойно з’явиться можливість передати продуктові набори.

Щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО чи/ та пенсіонерів у Харкові, потрібно мати при собі оригінал або копію довідки про здачу крові, паспорт громадянина України та ідентифікаційний код (РНОКПП). Продукти видають особисто донору, який підтвердив участь у програмі.

Варто зазначити, що у програмы можуть взяти участь українці, яким не протипоказано здавати кров через низку захворювань.

