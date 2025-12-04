В Кривом Роге продолжает оказываться гуманитарная помощь для пенсионеров, которая становится для многих людей настоящим спасением.

Гуманитарную помощь для пенсионеров оказывает благотворительный фонд «Каритас Кривой Рог» при поддержке партнеров из Норвегии, сообщает Politeka.

Речь идет о ваучерах на закупку гигиенических средств в сети магазинов АТБ, а также возможность получить профессиональную поддержку в кризисном центре.

Гуманитарная помощь для пенсионеров стала важной поддержкой для людей, оказавшихся в уязвимом положении.

Благотворительная организация «Каритас Кривой Рог УГКЦ» объявляла о регистрации желающих получить ваучеры на покупку гигиенических наборов. Эта инициатива осуществляется при содействии «Каритас Норвегия» и направлена ​​на поддержку тех, кто действительно нуждается в элементарных вещах для ухода за собой.

Право на участие имеют люди, относящиеся к одной из категорий: лица с инвалидностью I или II группы, лежащие больные или семьи, в составе которых есть дети с инвалидностью. В то же время, нужно соответствовать еще одному из следующих условий.

Это либо наличие статуса внутренне перемещенного лица, проживающего в Кривом Роге, либо статус местного жителя, жилье которого получило повреждения в результате обстрелов. Также можно подключиться, если человек пострадал физически и имеет соответствующую медицинскую справку.

Для получения более подробной информации предусмотрена горячая линия 0 800 336 734, работающая с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.

Кроме этого, в городе работает кризисный центр, где оказывают комплексную гуманитарную помощь для оказавшихся в сложных обстоятельствах пенсионеров.

