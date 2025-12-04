Гуманитарную помощь для пенсионеров оказывает благотворительный фонд «Каритас Кривой Рог» при поддержке партнеров из Норвегии, сообщает Politeka.
Речь идет о ваучерах на закупку гигиенических средств в сети магазинов АТБ, а также возможность получить профессиональную поддержку в кризисном центре.
Гуманитарная помощь для пенсионеров стала важной поддержкой для людей, оказавшихся в уязвимом положении.
Благотворительная организация «Каритас Кривой Рог УГКЦ» объявляла о регистрации желающих получить ваучеры на покупку гигиенических наборов. Эта инициатива осуществляется при содействии «Каритас Норвегия» и направлена на поддержку тех, кто действительно нуждается в элементарных вещах для ухода за собой.
Право на участие имеют люди, относящиеся к одной из категорий: лица с инвалидностью I или II группы, лежащие больные или семьи, в составе которых есть дети с инвалидностью. В то же время, нужно соответствовать еще одному из следующих условий.
Это либо наличие статуса внутренне перемещенного лица, проживающего в Кривом Роге, либо статус местного жителя, жилье которого получило повреждения в результате обстрелов. Также можно подключиться, если человек пострадал физически и имеет соответствующую медицинскую справку.
Для получения более подробной информации предусмотрена горячая линия 0 800 336 734, работающая с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00.
Кроме этого, в городе работает кризисный центр, где оказывают комплексную гуманитарную помощь для оказавшихся в сложных обстоятельствах пенсионеров.
