Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области началось поэтапным наполнением водой основных коллекторов центрального и юго-западного районов, сообщает Politeka.

По данным АО «Днепровская ТЭЦ», процесс стартовал 15 сентября 2025 г. и включает заполнение распределительных, а также внутриквартальных трубопроводов систем централизованного теплоснабжения.

С 22 сентября началось наполнение внутридомовых сетей. Жителей призвали внимательно проверять состояние приборов и труб в квартирах, ведь контроль исправности оборудования имеет решающее значение во избежание аварийных ситуаций в период запуска. В случае обнаружения повреждений или неисправностей необходимо сразу уведомлять Единую диспетчерскую службу Каменского по телефонам 1546, +38(067)000-15-46 или +38(073)700-15-46.

Если случаются разрывы на теплотрассах, жителей просят информировать АО «Днепровская ТЭЦ» по номеру +38(097)383-41-71. Представители компании отмечают, что соблюдение этих рекомендаций позволит избежать перебоев в работе отопительной системы и повысит безопасность в период запуска.

Дополнительно отмечается, что надлежащий контроль внутридомовых коммуникаций будет способствовать стабильному теплоснабжению. Общие действия жителей и коммунальных служб помогут своевременно реагировать на возможные аварии и поддержать бесперебойное функционирование сетей.

Итак, начало отопительного сезона 2025 г. в Днепропетровской области сопровождается постепенным наполнением сетей, проверкой оборудования в квартирах и готовностью ответственных служб быстро реагировать на неполадки.

Гражданам советуют следить за состоянием труб, обращать внимание на работу приборов и своевременно уведомлять диспетчерскую службу о проблемах. Это позволяет обеспечить стабильную работу теплоснабжения и безопасность в домах во время нового отопительного периода.

