Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Днепропетровской области, причиной тому стало решение Национальной комиссии, сообщает Politeka.net.

Постановление об этом появилось на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Как отметили в НКРЭКУ, принятое решение о повышении тарифов на коммуналку с 1 октября в Днепропетровской области является результатом глубокого анализа ценовой структуры и деятельности энергетических компаний за предыдущие годы. Основной целью такого шага является привлечение дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для погашения долгов перед НЭК «Укрэнерго», а также создание условий для стабильной работы энергетической системы в отопительный период.

Изменения имеют стратегическое значение, поскольку они призваны подготовить инфраструктуру к повышенным нагрузкам в холодное время года и обеспечить надежность поставок электроэнергии потребителям.

Глава НКРЭКУ Юрий Власенко подчеркнул, что новые тарифы являются важным инструментом для возврата средств операторам системы распределения, что было обнаружено во время предварительных проверок. Повышение касается 18 операторов, работающих по модели RAB-тарифообразования — инвестиционного подхода, стимулирующего модернизацию и развитие энергосетей.

Ожидается, что дополнительные средства, которые энергетические компании получат в период с сентября по декабрь 2025 года, будут направлены, прежде всего, на сокращение задолженности перед системным оператором, а также на финансирование необходимых мер по стабильному прохождению осенне-зимнего сезона 2025-2026 годов. По словам члена правления НЭК «Укрэнерго» Ивана Юрика, приоритетным направлением станет поддержка генерации и укрепления энергетической инфраструктуры, что критически важно для стабильной работы энергосистемы в периоды пиковых нагрузок.

Эксперты отмечают, что для большинства бытовых потребителей повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Днепропетровской области будет носить умеренный характер и не повлечет за собой значительного роста расходов в ежемесячных платежах. В то же время, для бизнеса влияние новых тарифов будет более ощутимым: рост затрат на энергоресурсы может увеличить себестоимость производства и привести к повышению цен на товары и услуги на региональном рынке.

