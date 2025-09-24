Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області розпочинається із заповнення водою основних колекторів центрального та південно-західного районів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає АТ «Дніпровська ТЕЦ».

Цей процес стартував 15 вересня 2025 року і включає поступове наповнення розподільчих та внутрішньоквартальних колекторів централізованого теплопостачання.

З 22 вересня розпочато заповнення внутрішньобудинкових систем опалення, тому мешканців просять уважно стежити за станом обладнання у своїх квартирах. Важливо перевіряти цілісність труб і приладів, аби уникнути аварійних ситуацій під час запуску систем. У разі виявлення пошкоджень або несправностей слід одразу звертатися до Єдиної диспетчерської служби міста Кам’янське за телефонами 1546, +38(067)000-15-46 або +38(073)700-15-46.

У випадку поривів на тепломережах громадянам необхідно повідомляти АТ «Дніпровська ТЕЦ» за телефоном +38(097)383-41-71. Компанія наголошує, що дотримання цих рекомендацій допоможе забезпечити безперебійну роботу опалювальної системи та безпеку мешканців під час запуску сезону.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області супроводжується поступовим заповненням колекторів, а також внутрішніх мереж, контролем стану внутрішньобудинкових систем та готовністю до оперативного реагування у разі аварій. Місцевим мешканцям нагадують про важливість своєчасної перевірки обладнання і можливість оперативно звернутися до диспетчерської служби при виявленні будь-яких неполадків.

