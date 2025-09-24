Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области сопровождается постепенным заполнением коллекторов, а также внутренних сетей.

Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области начинается с заполнения водой основных коллекторов центрального и юго-западного районов, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет АО «Днепровская ТЭЦ».

Этот процесс стартовал 15 сентября 2025 г. и включает постепенное наполнение распределительных и внутриквартальных коллекторов централизованного теплоснабжения.

С 22 сентября начато заполнение внутридомовых систем отопления, поэтому жителей просят пристально смотреть за состоянием оборудования в собственных квартирах. Важно проверять целостность труб и приборов во избежание аварийных ситуаций при запуске систем. В случае обнаружения повреждений или неисправностей следует сразу обращаться в Единую диспетчерскую службу города Каменское по телефонам 1546, +38(067)000-15-46 или +38(073)700-15-46.

В случае порывов на теплосетях гражданам необходимо уведомлять АО «Днепровская ТЭЦ» по телефону +38(097)383-41-71. Компания отмечает, что соблюдение этих рекомендаций поможет обеспечить бесперебойную работу отопительной системы и безопасность жильцов при запуске сезона.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области сопровождается постепенным заполнением коллекторов, а также внутренних сетей, контролем состояния внутридомовых систем и готовностью к оперативному реагированию в случае аварий. Местным жителям напоминают о важности своевременной проверки оборудования и возможности оперативно обратиться в диспетчерскую службу при обнаружении каких-либо неполадок.

