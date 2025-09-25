Щоб українець міг отримувати грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області, він повинен відповідати кільком основним критеріям.

У 2025 році передбачено надання грошової допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області, зокрема для тих, хто проживає самостійно і потребує постійного догляду, пише Politeka.net.

Ця соціальна підтримка спрямована на поліпшення умов життя літніх людей, які через свій вік чи стан здоров’я не можуть повноцінно піклуватися про себе самостійно.

Щоб українець міг отримувати грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області, він повинен відповідати кільком основним критеріям.

По-перше, вік отримувача пенсії має бути 80 років або більше.

По-друге, він повинен проживати окремо, без інших членів сім’ї, які могли б забезпечувати догляд.

По-третє, стан здоров’я пенсіонера має вимагати постійного стороннього догляду, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії.

І, нарешті, отримувач повинен отримувати пенсію за віком. Важливо зазначити, що особи, які отримують пенсію по інвалідності, не мають права на цю додаткову виплату.

У 2025 році розмір щомісячної грошової допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області для самотніх пенсіонерів становить 944 гривні. Виплата призначена для того, щоб компенсувати додаткові витрати на догляд та покращити рівень життя літніх людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Процедура оформлення виплати передбачає звернення до органів соціального захисту населення або Пенсійного фонду за місцем проживання. Пенсіонеру необхідно подати письмову заяву та надати копії паспорта та ідентифікаційного коду. Крім цього, обов’язковим документом є висновок лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує потребу в постійному сторонньому догляді.

