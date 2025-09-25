Чтобы украинец мог получать денежную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области, он должен отвечать нескольким основным критериям.

В 2025 году предусмотрено предоставление денежной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области, в частности для проживающих самостоятельно и нуждающихся в постоянном уходе, пишет Politeka.net.

Эта социальная поддержка направлена ​​на улучшение условий жизни пожилых людей, которые из-за своего возраста или состояния здоровья не могут полноценно заботиться о себе самостоятельно.

Чтобы украинец мог получать денежную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области, он должен отвечать нескольким основным критериям.

Во-первых, возраст получателя пенсии должен быть 80 лет или больше.

Во-вторых, он должен проживать отдельно, без других членов семьи, которые могли бы обеспечивать уход.

В-третьих, состояние здоровья пенсионера должно требовать постоянного постороннего ухода, что подтверждается заключением врачебно-консультативной комиссии.

И, наконец, получатель должен получать пенсию по возрасту. Важно отметить, что лица, получающие пенсию по инвалидности, не имеют права на эту дополнительную выплату.

В 2025 году размер ежемесячного пособия для пенсионеров в Днепропетровской области для одиноких пенсионеров составляет 944 гривны. Выплата предназначена для того, чтобы компенсировать дополнительные расходы по уходу и улучшить уровень жизни пожилых людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Процедура оформления выплаты предусматривает обращение в органы социальной защиты населения или Пенсионный фонд по месту жительства. Пенсионеру необходимо подать письменное заявление и предоставить копии паспорта и идентификационного кода. Кроме этого, обязательным документом является заключение врачебно-консультативной комиссии, подтверждающей потребность в постоянном постороннем уходе.

Источник: 24 Канал.

