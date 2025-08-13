Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне в різних населених пунктах.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області пропонують у кількох населених пунктах регіону, кожен варіант має власні умови проживання, повідомляє Politeka.

У Васильківці, Васильківський район, здаються дві кімнати в приватному будинку. Житло складається з чотирьох кімнат, кухні, санвузла та прихожої. Є газове опалення, вода, газова колонка, холодильник, мікрохвильова піч, пральна машина, мінімальний набір меблів.

Перевага надається двом особам віком від 50 років із досвідом проживання у приватному секторі. Поселення передбачає спільне користування з жінкою похилого віку, підтримання порядку в будинку та на ділянці з садом і городом. Оплата — лише за комунальні послуги.

У П’ятихатках, П’ятихатський район, у сільському будинку з зручностями у дворі та дров’яним опаленням готові прийняти одного чоловіка. Це може бути вихованець інтернату, сирота або пенсіонер, який цінує тишу та риболовлю. Проживання безкоштовне, надаються харчі, одяг, мийні засоби. Від мешканця очікується допомога по господарству, порядність і врівноважений характер.

У Кам’янському, на вулиці Яворницького, є кімната площею 12 кв. м у трикімнатній квартирі на третьому поверсі для жінки пенсійного віку без значних проблем зі здоров’ям. Проживання безоплатне.

Отже, безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне в різних населених пунктах, пропозиції розраховані на тих, хто відповідає зазначеним умовам та готовий підтримувати належний стан оселі.

Щоб отримати більше інформації, варто звернутися до авторів оголошень.

