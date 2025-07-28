Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області є реальною підтримкою внутрішньо переміщеним особам у пошуку безпеки на період воєнного стану.

Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області пропонують у кількох населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.

Актуальний перелік надає сайт Допомагай.

Варіанти доступні як у містах, так і в сільській місцевості. Усі вони призначені для громадян, які шукають безпечне місце проживання під час воєнного періоду.

У Старокостянтинівському районі, безпосередньо в обласному центрі, надається будинок із двома кімнатами. Облаштована кухня оснащена газовою плитою, у ванній — санвузол. Поруч розміщено важливі об’єкти: навчальні заклади, торгові точки, транспортна інфраструктура, поштові відділення, ринок, а також станція технічного обслуговування. Є всі необхідні комунікації, працює інтернет. Житло підходить жінкам, літнім особам або матерям із дітьми.

Ще одна пропозиція — у Старому Острополі. Для сімей або самотніх людей пропонують просторий цегляний будинок площею 110 квадратних метрів. Він має три окремі кімнати, кухню, ванну, туалет, літню кухню. Підведено газ, воду, світло. Поряд розташовані школа, продуктові магазини, річка, лікарня, кафе, поштові сервіси. Територія прикрашена садом та виноградником, є невелика земельна ділянка.

У Кам’янці-Подільському проживання організовує пенсіонер у приватному цегляному будинку. Тут приймають самотніх чоловіків, сиріт, осіб із інтернатів або комісованих військових. Опалення пічне, є балонний газ. Неподалік — ліс, річка, природа. Пропонується також допомога тим, хто бореться із залежностями. За згодою з родичами або самостійно можна пройти терапевтичну програму.

Безкоштовне житло для ВПО у Хмельницькій області — реальна підтримка внутрішньо переміщеним особам у пошуку безпеки на період воєнного стану.

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