Подорожчання проїзду у Хмельницькому є вимушеним рішенням, яке, за словами перевізника, дозволить підтримати належний рівень комфорту.

Подорожчання проїзду у Хмельницькому офіційно набуває чинності 23 липня 2025 року, повідомляє Politeka.

Про це йдеться в рішенні виконавчого комітету міської ради №968 від 21.07.2025, пише Хмельницьке КП "Електротранс".

Вартість поїздки у тролейбусі становитиме 9 гривень — однакова сума застосовується при оплаті електронним квитком або банківською карткою. Для автобусів нового тарифу передбачено 15 гривень.

ХКП «Електротранс» інформує, що коригування вартості спричинене стрімким підвищенням цін на електроенергію, пальне, комплектуючі деталі, а також необхідністю забезпечити безперебійну, безпечну експлуатацію транспортної мережі.

Комунальне підприємство зазначає, що вживає заходів для покращення рівня сервісу, зокрема триває робота з оновлення рухомого складу та поліпшення якості обслуговування. Зміни покликані зберегти ефективність перевезень та уникнути збоїв у роботі громадського транспорту.

Подорожчання проїзду у Хмельницькому — вимушене рішення, яке, за словами перевізника, дозволить підтримати належний рівень комфорту, надійності та регулярності маршрутів.

Мешканців і гостей міста просять поставитися з розумінням до оновлених умов, адже стабільне функціонування транспортної системи залежить від об’єктивних економічних чинників.

До слова, на Хмельниччині також підвищили тариф на воду.

Відповідно до рішення №05/2025, нові розцінки на централізоване водопостачання та водовідведення почали діяти для комунального підприємства «Старосинявський центральний водоканал №1».