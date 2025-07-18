Підвищення тарифів на воду в Хмельницькій області офіційно затвердили на засіданні виконавчого комітету Старосинявської селищної ради, яке відбулося 23 червня 2025 року, повідомляє Politeka.

Відповідно до рішення №05/2025, нові розцінки на централізоване водопостачання та водовідведення почали діяти для комунального підприємства «Старосинявський центральний водоканал №1».

Зміни торкнулися різних категорій споживачів — як населення, так і юридичних структур, підприємців та бюджетних організацій.

Для мешканців селища встановлено єдину вартість: 35 гривень за кожен кубометр послуги, як за подачу води, так і за її відведення. Ціни вказані з урахуванням податку на додану вартість. У свою чергу, установи, зареєстровані як юридичні особи, підприємці та представники бюджетної сфери, сплачуватимуть по 74,15 грн за водопостачання та 77,15 грн за водовідведення.

Потреба у встановленні оновленого тарифу виникла через зростання витрат на обслуговування мереж, модернізацію систем, а також регулярне підвищення вартості енергоносіїв і матеріалів. Це рішення ухвалили з метою стабілізації фінансового стану підприємства, забезпечення безперебійного водозабезпечення громади та покращення якості надання комунальних послуг.

Підвищення тарифів на воду в Хмельницькій області відображає загальноукраїнську тенденцію оновлення цінової політики в умовах економічних викликів і має забезпечити сталу роботу водоканалів навіть у складних обставинах.

Отже, зважаючи на таку ситуацію, українцям варто ретельно планувати свій бюджет.

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