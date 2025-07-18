Повышение тарифов на воду в Хмельницкой области официально утвердили на заседании исполнительного комитета Старосинявского поселкового совета, состоявшемся 23 июня 2025 года, сообщает Politeka.

Согласно решению №05/2025, новые расценки на централизованное водоснабжение и водоотвод начали действовать для коммунального предприятия «Старосинявский центральный водоканал №1».

Изменения коснулись разных категорий потребителей как населения, так и юридических структур, предпринимателей и бюджетных организаций.

Для жителей поселка установлена единая стоимость: 35 гривен за каждый кубометр услуги как за подачу воды, так и за ее отвод. Цены указаны с учетом налога на добавленную стоимость. В свою очередь учреждения, зарегистрированные как юридические лица, предприниматели и представители бюджетной сферы, будут платить по 74,15 грн за водоснабжение и 77,15 грн за водоотвод.

Потребность в установлении обновленного тарифа возникла из-за роста затрат на обслуживание сетей, модернизации систем, а также регулярного повышения стоимости энергоносителей и материалов. Это решение было принято с целью стабилизации финансового состояния предприятия, обеспечения бесперебойного водообеспечения общества и улучшения качества предоставления коммунальных услуг.

Повышение тарифов на воду в Хмельницкой области отражает общеукраинскую тенденцию обновления ценовой политики в условиях экономических вызовов и должно обеспечить постоянную работу водоканалов даже в сложных обстоятельствах.

Следовательно, учитывая такую ситуацию, украинцам следует тщательно планировать свой бюджет.

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