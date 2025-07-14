Графік відключення газу у Хмельницькій області введено у зв’язку з проведенням планових робіт, пов’язаних із модернізацією та технічним оновленням інфраструктури, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Хмельницька філія "Газмережі".

З 14 по 19 липня 2025 року фахівці підприємства здійснюватимуть обстеження та ремонт елементів системи постачання у кількох населених пунктах області. Зокрема, у місті Хмельницький, з 14 липня розподіл палива буде припинений на вулиці Майборського, 14 (квартири з 16 по 30). У селі Шатава, що належить до Маківської територіальної громади, газопостачання також тимчасово зупиниться з цього ж числа.

У Бачманівці (Улашанівська громада) роботи триватимуть протягом двох днів — з 14 по 15 липня. А в селі Вачів та на хуторі Шевченка, розташованих у межах тієї ж громади, заплановане відключення з 17 по 18 липня.

Орієнтовна тривалість кожного етапу — до двох діб, однак терміни можуть змінюватися залежно від умов та обсягу необхідних дій. Подача ресурсу буде відновлена після завершення перевірки систем на щільність та відсутність витоків.

Представники служби звертаються до всіх споживачів із проханням надати необмежений доступ до газового обладнання у момент поновлення розподілу. Це є необхідною умовою для гарантування безпеки та дотримання технічних норм.

Крім того, мешканцям радять укладати офіційні договори на обслуговування внутрішніх систем, аби уникнути аварійних ситуацій та відповідати вимогам чинного законодавства.

Варто не забувати про своєчасну оплату послуг розподілу — до двадцятого числа щомісяця.

Графік відключення газу у Хмельницькій області складений із метою безпечної та ефективної модернізації.

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