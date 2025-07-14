Якщо вас цікавить робота для пенсіонерів у Хмельницькому, розгляньте вказані можливості.

Робота для пенсіонерів у Хмельницькому сьогодні стає доступнішою завдяки відповідальним компаніям, які шукають надійних працівників із життєвим досвідом, повідомляє Politeka.

Це стає відомо із сайту work.ua.

У місті відкрито низку вакансій, що охоплюють транспортну сферу, обслуговування, а також медичний сегмент — кожен може знайти місце, де його знання та старанність будуть оцінені.

Компанія «Атлант Профнастил», виробник покрівельної продукції, запрошує до співпраці водія. Завдання включають доставку вантажів по місту та області, контроль технічного стану транспорту та ведення документації. Вітається наявність категорії «С», досвід, пунктуальність і чесність. Пропонують стабільний дохід до 30 000 грн, офіційне працевлаштування, підтримку і повагу в команді. Особливо заохочуються до участі ветерани, люди з інвалідністю та ті, хто прагне стабільності.

Заправник на АЗК ОККО — ще один варіант. Основні обов’язки: обслуговування клієнтів, підтримання чистоти на станції та консультування щодо пального. Роботодавець гарантує легальне оформлення, страхування, оплату відпустки та лікарняного. Посада передбачає стабільний графік та чіткі задачі. Заробіток — від 11 000 грн плюс чайові. Пропозиція відкрита також для студентів, осіб поважного віку та всіх, хто бажає працювати у дружньому колективі.

Також вакансію відкрив Med-Magazin.ua. Потрібен медичний представник, який займатиметься презентаціями продукції, встановленням партнерських відносин з медичними установами та веденням CRM. Ставка разом із бонусами — до 30 000 грн. Пропонується навчання, гнучкий графік і професійне зростання. Підходить людям без профільної освіти, але з досвідом у продажах або бажанням розвиватися в новій сфері.

Якщо вас цікавить робота для пенсіонерів у Хмельницькому, розгляньте вказані можливості — це шанс залишатися активними, отримувати гідний дохід та бути частиною сильних команд, які цінують працю та людяність.

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