Если вас интересует работа для пенсионеров в Хмельницком, рассмотрите указанные возможности.

Работа для пенсионеров в Хмельницком сегодня становится доступнее благодаря ответственным компаниям, которые ищут надежных работников с жизненным опытом, сообщает Politeka.

Это становится известно с сайта work.ua.

В городе открыт ряд вакансий, охватывающих транспортную сферу, обслуживание, а также медицинский сегмент – каждый может найти место, где его знания и усердие будут оценены.

Компания «Атлант Профнастил» , производитель кровельной продукции, приглашает к сотрудничеству водителя . Задачи включают в себя доставку грузов по городу и области, контроль технического состояния транспорта и ведение документации. Приветствуется наличие категории "С", опыт, пунктуальность и честность. Предлагают стабильный доход до 30 000 грн., официальное трудоустройство, поддержку и уважение в команде. Особенно поощряются к участию ветераны, люди с инвалидностью и стремящиеся к стабильности.

Заправщик на АЗК ОККО – еще один вариант. Основные обязанности: обслуживание клиентов, поддержание чистоты на станции и консультирование по топливу. Работодатель гарантирует легальное оформление, страхование, оплату отпуска и больничного. Пост предусматривает стабильный график и четкие задачи. Заработок – от 11 000 грн плюс чаевые. Предложение открыто также для студентов, лиц преклонного возраста и всех желающих работать в дружеском коллективе.

Также вакансию открыл Med-Magazin.ua . Нужен медицинский представитель , который будет заниматься презентациями продукции, установлением партнерских отношений с медицинскими учреждениями и CRM. Ставка вместе с бонусами – до 30 000 грн. Предлагается обучение, гибкий график и профессиональный рост. Подходит людям без профильного образования, но с опытом в продажах или желанием развиваться в новой сфере.

Если вас интересует работа для пенсионеров в Хмельницком, рассмотрите шансы оставаться активными, получать достойный доход и быть частью сильных команд, которые ценят труд и человечность.

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