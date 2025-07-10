Житло для переселенців у Хмельницькому може стати справжнім рятувальним колом для тих, хто втікав від війни та опинився в новому місті.

Уряд України почав готувати масштабний проєкт, покликаний змінити підхід до надання житла для переселенців у Хмельницькому, повідомляє Politeka.

Як інформує "Судово-юридична газета", йдеться не про окремі ініціативи, а про системне рішення, завдяки якому вже у 2025 році ВПО зможуть самостійно обирати перевірений дім через спеціально створений реєстр.

Житло для переселенців у Хмельницькому стане частиною цього проєкту. Воно включатиме як вже готові приміщення, так і ті, що потребують відновлення. Усе це буде під контролем держави.

Про те, як саме це працюватиме, розповів Павло Фролов, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО. Під час обговорення на воркшопі, присвяченому новим механізмам забезпечення домівками, він заявив, що держава вперше проводить всеохопну інвентаризацію помешкань, які можуть бути використані ВПО.

Ідеться виключно про законні об’єкти, які офіційно зареєстровані та можуть бути передані у тимчасове чи довгострокове користування.

Згідно з новим законодавством, планується створення єдиного реєстру таких об’єктів. Його мета зробити процес максимально зручним і зрозумілим для кожної внутрішньо переміщеної особи. Людина матиме доступ до інформації про стан будівлі, її розташування і власника.

Це буде відкрита онлайн-система, де можна буде бачити всі доступні варіанти. Держава також бере до уваги так зване потенційне житло для переселенців у Хмельницькому. Це можуть бути приміщення, які раніше використовувалися як гуртожитки, або будівлі, що перебувають у комунальній, державній чи громадській власності.

Їх перевіряють спеціальні комісії при обласних військових адміністраціях. Завдання комісій оцінити технічний стан об’єктів і визначити, які з них реально відновити у найближчій перспективі.

Крім реєстру, паралельно створюється інтерактивна мапа, де буде нанесено всі житлові об’єкти, що пройшли перевірку. Уся інформація буде доступна онлайн.

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