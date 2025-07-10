Жилье для переселенцев в Хмельницком может стать настоящим спасательным кругом для тех, кто бежал от войны и очутился в новом городе.

Правительство Украины начало готовить масштабный проект, призванный изменить подход к предоставлению жилья для переселенцев в Хмельницком , сообщает Politeka.

Как сообщает "Судебно-юридическая газета" , речь идет не об отдельных инициативах, а о системном решении, благодаря которому уже в 2025 году ВПЛ смогут самостоятельно выбирать проверенный дом через специально созданный реестр.

Жилье для переселенцев в Хмельницком станет частью этого проекта. Оно будет включать как уже готовые помещения, так и нуждающиеся в восстановлении.

О том, как именно это будет работать, рассказал Павел Фролов, глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по защите прав ВПЛ. В ходе обсуждения на воркшопе, посвященном новым механизмам обеспечения домами, он заявил, что государство впервые проводит всеобъемлющую инвентаризацию помещений, которые могут быть использованы ВПЛ.

Речь идет исключительно о законных объектах, которые официально зарегистрированы и могут быть переданы во временное или долгосрочное использование.

Согласно новому законодательству, планируется создание единого реестра таких объектов. Его цель сделать процесс максимально удобным и понятным для каждого внутри перемещенного лица. У человека будет доступ к информации о состоянии здания, его расположении и владельце.

Это будет открытая онлайн система, где можно будет видеть все доступные варианты. Государство также учитывает так называемое потенциальное жилье для переселенцев в Хмельницком. Это могут быть помещения, которые ранее использовались в качестве общежития или здания, находящиеся в коммунальной, государственной или общественной собственности.

Их проверяют специальные комиссии при областных военных администрациях. Задача комиссий оценить техническое состояние объектов и определить, какие из них реально восстановить в перспективе.

Кроме реестра, параллельно создается интерактивная карта, где будут нанесены все жилые объекты, прошедшие проверку. Вся информация будет доступна онлайн.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одессе: выплаты будут предоставляться не всем, названы условия для получения

Также Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Черниговской области: кому оказывают поддержку.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ назвали причины отмены помощи