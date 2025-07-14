График отключения газа в Хмельницкой области составлен в целях безопасной и эффективной модернизации.

График отключения газа в Хмельницкой области введен в связи с проведением плановых работ, связанных с модернизацией и техническим обновлением инфраструктуры, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Хмельницкий филиал " Газсети ".

С 14 по 19 июля 2025 года специалисты предприятия будут проводить обследование и ремонт элементов системы снабжения в нескольких населенных пунктах области. В частности, в городе Хмельницкий, с 14 июля, распределение топлива будет прекращено на улице Майборского, 14 (квартиры с 16 по 30). В селе Шатава, принадлежащей к Маковской территориальной общине, газоснабжение также временно остановится из этого числа.

В Бачмановке (Улашаневская община) работы продлятся в течение двух дней — с 14 по 15 июля. А в селе Вачев и на хуторе Шевченко, расположенных в пределах той же общины, запланировано отключение с 17 по 18 июля.

Примерная продолжительность каждого этапа — до двух суток, однако сроки могут изменяться в зависимости от условий и объема необходимых действий. Подача ресурса будет восстановлена после завершения проверки систем на плотность и отсутствие утечек.

Представители службы обращаются ко всем потребителям с просьбой предоставить неограниченный доступ к газовому оборудованию в момент возобновления распределения. Это является необходимым условием для обеспечения безопасности и соблюдения технических норм.

Кроме того, жителям советуют заключать официальные договоры на обслуживание внутренних систем во избежание аварийных ситуаций и отвечать требованиям действующего законодательства.

Следует не забывать о своевременной оплате услуг распределения — до двадцатого числа ежемесячно.

График отключения газа в Хмельницкой области составлен в целях безопасной и эффективной модернизации.

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