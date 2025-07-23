Подорожание проезда в Хмельницком является вынужденным решением, которое, по словам перевозчика, позволит поддержать надлежащий уровень комфорта.

Подорожание проезда в Хмельницком официально вступает в силу 23 июля 2025, сообщает Politeka.

Об этом говорится в решении исполнительного комитета городского совета №968 от 21.07.2025, пишет Хмельницкое КП "Электротранс".

Стоимость поездки в троллейбусе составит 9 гривен - одинаковая сумма применяется при оплате электронным билетом или банковской картой. Для автобусов нового тарифа предусмотрено 15 гривен.

ХКП «Электротранс» информирует, что корректировка стоимости вызвана стремительным повышением цен на электроэнергию, горючее, комплектующие детали, а также необходимостью обеспечить бесперебойную, безопасную эксплуатацию транспортной сети.

Коммунальное предприятие отмечает, что принимает меры по улучшению уровня сервиса, в частности, продолжается работа по обновлению подвижного состава и улучшению качества обслуживания. Изменения призваны сохранить эффективность перевозки и избежать сбоев в работе общественного транспорта.

Подорожание проезда в Хмельницком – вынужденное решение, которое, по словам перевозчика, позволит поддержать надлежащий уровень комфорта, надежности и регулярности маршрутов.

Жителей и гостей города просят отнестись с пониманием обновленных условий, ведь стабильное функционирование транспортной системы зависит от объективных экономических факторов.

К слову, в Хмельницкой области также повысили тариф на воду.

Согласно решению №05/2025, новые расценки на централизованное водоснабжение и водоотвод начали действовать для коммунального предприятия «Старосинявский центральный водоканал №1».