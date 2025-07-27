Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области является реальной поддержкой внутренне перемещенным лицам в поиске безопасности на период военного положения.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области предлагают в нескольких населенных пунктах региона, сообщает Politeka.

Актуальный перечень предоставляет сайт Допомагай .

Варианты доступны как в городах, так и в сельской местности.

В Староконстантиновском районе непосредственно в областном центре предоставляется дом с двумя комнатами. Обустроенная кухня оснащена газовой плитой, в ванной – санузел. Рядом находятся важные объекты: учебные заведения, торговые точки, транспортная инфраструктура, почтовые отделения, рынок, а также станция технического обслуживания. Есть все необходимые коммуникации, работает Интернет. Жилье подходит женщинам, пожилым лицам или матерям с детьми.

Еще одно предложение – в Старом Острополе. Для семей или одиноких людей предлагают просторный кирпичный дом площадью 110 квадратных метров. Он имеет три отдельные комнаты, кухню, ванную, туалет, летнюю кухню. Подведены газ, вода, свет. Рядом находятся школа, продуктовые магазины, река, больница, кафе, почтовые сервисы. Территория украшена садом и виноградником, есть небольшой земельный участок.

В Каменце-Подольском проживание организует пенсионер в частном кирпичном доме. Здесь принимают одиноких мужчин, сирот, лиц из интернатов или комиссованных военных. Отопление печное, есть баллонный газ. Неподалеку — лес, река, природа. Предлагается также помощь борющимся с зависимостями. С согласия с родственниками или самостоятельно можно пройти терапевтическую программу.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Хмельницкой области - реальная поддержка внутренне перемещенным лицам в поиске безопасности на период военного положения.

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