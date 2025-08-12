Подорожчання рису в Дніпропетровській області відобразилося як на середніх значеннях, так і на роздрібних цінах у різних торгових точках.

Подорожчання рису в Дніпропетровській області зафіксоване за інформацією порталу «Мінфін» та цінових показників торгових мереж, повідомляє Politeka.

Станом на 11.08 2025 року середня вартість довгого рису об’ємом 1 кг становить 59,45 грн. У мережі Auchan ціна складає 61,80, у Megamarket — 53,50, у Metro — 49,50, у Novus — 72,99.

За липень 2025 року середні значення були такими: Auchan — 69,92 грн, Metro — 49,50, Megamarket — 55,80, Novus — 88,21. Підсумковий показник по магазинах становив 65,86. У порівнянні з 11.07, приріст склав 0,95.

Динаміка середньодобових цін демонструє стабільність на рівні 58,50 гривень з 11 по 21.07. 22 липня вартість піднялася до 62,62, а 24.07 — до 66,87, утримуючись на цьому рівні до 30 липня. 31 липня та з 1 по 6 серпня середній показник становив 64,77. 7 серпня він знизився до 60,02 гривень, а з 9 серпня зафіксовано 59,45, який залишався актуальним і 11 серпня.

У магазинах мережі Сільпо представлені інші види продукції: рис Trapezaї Басматі натуральний, 500 г — 74,49 грн; рис World's rice В’єтнамський, 500 г — 70,49; рис «Премія»® Жасмин шліфований довгозернистий, 1 кг — 79,99. Отже, подорожчання рису в Дніпропетровській області відобразилося як на середніх значеннях, так і на роздрібних цінах у різних торгових точках.

До слова, у Дніпропетровській області також можна отримати продукти безкоштовно.

Гуманітарна ініціатива спрямована на допомогу літнім людям та іншим представникам вразливих категорій, які постраждали внаслідок бойових дій. У межах проєкту передбачено надання сертифікатів номіналом 440 гривень. Отримані ваучери можна використати в магазинах мережі АТБ для самостійного вибору продуктів харчування.

