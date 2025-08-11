Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області реалізуються за підтримки міжнародних організаціq.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області надаються у формі ваучерів, які дозволяють придбати необхідні товари, передає Politeka.

Про це йдеться на сторінці фонду «Крок з Надією» у Facebook.

Гуманітарна ініціатива спрямована на допомогу літнім людям та іншим представникам вразливих категорій, які постраждали внаслідок бойових дій. У межах проєкту передбачено надання сертифікатів номіналом 440 гривень. Отримані ваучери можна використати в магазинах мережі АТБ для самостійного вибору продуктів харчування.

Такий формат підтримки дозволяє адаптувати придбання під особисті звички, дієтичні обмеження та потреби. Повага до гідності кожного отримувача забезпечується завдяки принципу вибору без стороннього втручання.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області реалізуються за підтримки міжнародних організацій Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank і української торговельної мережі АТБ. Саме завдяки цій співпраці стало можливим надати допомогу адресно.

Для участі у програмі потрібно пройти онлайн-реєстрацію через Telegram-бот. Процес займає кілька хвилин. Якщо виникли труднощі, діє гаряча лінія: з понеділка по четвер, з 13:00 до 18:00.

До слова, на Дніпропетровщині також можна отримати гроші.

Благодійна організація «Відновити лінію життя» оголосила про вдосконалення методів комунікації з громадами, які зазнали впливу бойових дій. За даними пресслужби, головна мета змін – забезпечити своєчасну адресну підтримку. Особливу увагу приділяють особам похилого віку, які проживають у зонах, наближених до бойової лінії.