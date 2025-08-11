Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляются в форме ваучеров, позволяющих приобрести необходимые товары, передает Politeka.
Об этом говорится на странице фонда «Шаг с Надеждой» в Facebook.
Гуманитарная инициатива направлена на помощь пожилым людям и другим представителям уязвимых категорий, пострадавших в результате боевых действий. В рамках проекта предусмотрено предоставление сертификатов номиналом в 440 гривен. Полученные ваучеры можно использовать в магазинах АТБ для самостоятельного выбора продуктов питания.
Такой формат поддержки позволяет адаптировать приобретение личных привычек, диетических ограничений и потребностей. Уважение достоинства каждого получателя обеспечивается благодаря принципу выбора без постороннего вмешательства.
Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области реализуются с поддержкой международных организаций Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank и украинской торговой сети АТБ. Именно благодаря этому сотрудничеству стало возможно оказать помощь адресно.
Для участия в программе необходимо пройти онлайн-регистрацию через Telegram-бот . Процесс занимает несколько минут. Если возникли затруднения, действует горячая линия: с понедельника по четверг, с 13:00 до 18:00.
К слову, на Днепропетровщине тоже можно получить деньги.
Благотворительная организация «Восстановить линию жизни» объявила об усовершенствовании методов коммуникации с общинами, подвергшимися влиянию боевых действий. По данным прессслужбы, главная цель изменений – обеспечить своевременную адресную поддержку.
