У Полтавській області вже зараз спостерігається дефіцит продуктів, який впливає на вартість товарів і може залишатися актуальним у найближчі місяці.

У Полтавській області зафіксовано дефіцит продуктів, зокрема на популярні тепличні овочі, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розкрили деталі ситуації та вказали на основні чинники проблем.

Через поступове завершення сезону продажу українських тепличних томатів пропозиція цього продукту на внутрішньому ринку значно скоротилася. Як наслідок, сформувався дефіцит продукції, який безпосередньо позначився на зростанні вартості товару для споживачів.

Фахівці пов’язують подорожчання томатів з обмеженою пропозицією, яка спостерігається останніми днями. Після завершення збору врожаю тепличні господарства майже припинили постачання, і основним джерелом продукції став імпорт. Проте його обсяги виявилися недостатніми для задоволення попиту. Це дозволило продавцям підвищити відпускні ціни у Полтавській області та інших регіонах України.

Аналітики наголошують, що тенденція до зростання розцінок на помідори може зберігатися й надалі, оскільки попит залишається стабільно високим навіть за умов подорожчання.

Паралельно фіксується значне подорожчання огірків. Основною причиною збільшення вартості є дефіцит продукції у Полтавській області та низці інших регіонів. Стабільний попит з боку роздрібних торговельних мереж створює передумови для подальшого підвищення цін на огірки.

Що стосується картоплі, фахівці не прогнозують її нестачі протягом зимового періоду. Разом із тим, рівень вартості цього продукту буде значною мірою визначатися ситуацією на європейському ринку.

У країнах Європейського Союзу спостерігається надлишок урожаю картоплі, що призвів до рекордно низьких цін. Це може активізувати імпорт дешевшої продукції в Україну, що ймовірно стримуватиме підвищення внутрішніх цін або навіть сприятиме їх частковому зниженню.

Таким чином, на тепличні овочі у Полтавській області вже зараз спостерігається дефіцит продуктів, який впливає на вартість товарів і може залишатися актуальним у найближчі місяці, особливо для помідорів та огірків.

