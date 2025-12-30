В Полтавской области уже сейчас наблюдается дефицит продуктов, который оказывает влияние на стоимость товаров и может оставаться актуальным в ближайшие месяцы.

В Полтавской области зафиксирован дефицит продуктов, в частности, на популярные тепличные овощи, сообщает Politeka.net.

Аналитики раскрыли детали ситуации и указали основные факторы проблем.

Из-за постепенного завершения сезона продаж украинских тепличных томатов предложение этого продукта на внутреннем рынке значительно сократилось. Как следствие, сформировался дефицит продукции, непосредственно отразившийся на росте стоимости товара для потребителей.

Специалисты связывают подорожание томатов с ограниченным предложением, которое наблюдается в последние дни. После сбора урожая тепличные хозяйства почти прекратили поставки, и основным источником продукции стал импорт. Однако его объемы оказались недостаточными для удовлетворения спроса. Это позволило продавцам повысить отпускные цены в Полтавской области и других регионах Украины.

Аналитики отмечают, что тенденция роста расценок на помидоры может сохраняться и в дальнейшем, поскольку спрос остается стабильно высоким даже в условиях подорожания.

Параллельно фиксируется значительное удорожание огурцов. Основной причиной увеличения стоимости дефицит продукции в Полтавской области и ряде других регионов. Стабильный спрос со стороны розничных торговых сетей создает предпосылки для дальнейшего повышения цен на огурцы.

Что касается картофеля, специалисты не прогнозируют его недостатка в течение зимнего периода. Вместе с тем уровень стоимости этого продукта будет в значительной степени определяться ситуацией на европейском рынке.

В странах Европейского Союза наблюдается избыток урожая картофеля, что привело к рекордно низким ценам. Это может активизировать импорт более дешевой продукции в Украину, что, вероятно, будет сдерживать повышение внутренних цен или даже будет способствовать их частичному снижению.

Таким образом, на тепличные овощи уже сейчас наблюдается дефицит продуктов, который влияет на стоимость товаров и может оставаться актуальным в ближайшие месяцы, особенно для помидоров и огурцов.

Источник: EastFruit.

